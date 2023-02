Valditara | avvocato di Stato per docenti vittime di aggressioni

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) caption id="attachment 339021" align="alignleft" width="150" Giuseppe/caption"Nei casi di bullismo e aggressione, sia agli studenti che ai, l'obiettivo è "ridare autorevolezza aie riportare la cultura del rispetto nelle aule e nelle scuole - ha annunciato Giuseppe, ministro dell'Istruzione e del Merito -. Per far questo abbiamo pensato, di fronte all'aumentare dei fenomeni di bullismo che danneggiano sia studenti che, di mettere a loro disposizione l'avvocatura dello, una difesa legale, a carico delle istituzioni, laddove ie tutto il personale scolastico, sianodi. In quel caso interverrà lo, non saranno lasciati soli".