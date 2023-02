“Va a letto con tutti”. Antonella Fiordelisi choc al GF Vip, nella casa restano di ghiaccio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non c’è fine alle uscite fuori luogo all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. E una delle vippone che commette più uscite di questo tipo è probabilmente Antonella Fiordelisi, che ha sempre da ridire sui nemici di GF Vip 7, nonché amici del fidanzato. L’ha detta grossa su Giaele De Donà ad Edoardo Tavassi. Dopo aver detto che Micol Incorvaia dentro al GF Vip 7 fa “la santarellina” e dopo è una che “te l’ha data al primo appuntamento”, riferendosi alla frequentazione con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si è espressa poi su Giaele De Donà e il suo matrimonio con Bradford Beck. Edoardo Tavassi non c’è stato. GF Vip, la frase pesantissima di Antonella su Giaele Da quando la coetanea amica di Antonino Spinalbese, per il ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non c’è fine alle uscite fuori luogo all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. E una delle vippone che commette più uscite di questo tipo è probabilmente, che ha sempre da ridire sui nemici di GF Vip 7, nonché amici del fidanzato. L’ha detta grossa su Giaele De Donà ad Edoardo Tavassi. Dopo aver detto che Micol Incorvaia dentro al GF Vip 7 fa “la santarellina” e dopo è una che “te l’ha data al primo appuntamento”, riferendosi alla frequentazione con Edoardo Donnamaria,si è espressa poi su Giaele De Donà e il suo matrimonio con Bradford Beck. Edoardo Tavassi non c’è stato. GF Vip, la frase pesantissima disu Giaele Da quando la coetanea amica di Antonino Spinalbese, per il ...

