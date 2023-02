"Usare il telefono mentre si guida significa avere un colpo in canna" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Lasciate stare quel telefono quando guidate perché questa scatoletta 'magica' può essere un colpo in canna". Questo il messaggio che Edward von Freymann, il papà di Gaia, la ragazza travolta e uccisa a... Leggi su today (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Lasciate stare quelquandote perché questa scatoletta 'magica' può essere unin". Questo il messaggio che Edward von Freymann, il papà di Gaia, la ragazza travolta e uccisa a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Martino_wb : @ElLocoCarbo @thelazzinho Lario quello che non capisci perché sei stupido è che nessuno te l'ha chiesto e probabilm… - elenacapodacqua : RT @EugenioOccorsio: Il telefono rosso non è stato disconnesso, come prova il fatto che gli Usa l'hanno usato per avvisare Putin di non far… - mattiamattiaaa : RT @EugenioOccorsio: Il telefono rosso non è stato disconnesso, come prova il fatto che gli Usa l'hanno usato per avvisare Putin di non far… - greenscarfsgirl : Spero che qualcuno di voi abbia 10 anni per scrivere certe cose. Dovreste essere a scuola adesso, non potete usare… - Paola222006421 : RT @EugenioOccorsio: Il telefono rosso non è stato disconnesso, come prova il fatto che gli Usa l'hanno usato per avvisare Putin di non far… -