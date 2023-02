Usa-Russia, Biden: “Difenderemo ogni centimetro dell’Alleanza” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti difenderanno ”letteralmente ogni centimetro della Nato”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a Varsavia prima di incontrare il Segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg e i leader dei ‘Nove di Bucarest’. I cosiddetti B9 sono le “linee del fronte” per la difesa collettiva della Nato e “per la libertà delle democrazie in Europa e nel mondo”, ha detto Biden. Parlando del presidente russo Vladimir Putin, Biden ha affermato che “in una delle ultime conversazioni che ho avuto con il nostro amico in Russia gli ho detto ‘continui a chiedere la finlandizzazione della Nato, otterrai la Natoizzazione della Finlandia”’. NEW START – Putin ha commesso ”un grosso errore” annunciando l’intenzione di ritirarsi dal New ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti difenderanno ”letteralmentedella Nato”. Lo ha detto il presidente americano Joea Varsavia prima di incontrare il Segretario generaleAtlantica Jens Stoltenberg e i leader dei ‘Nove di Bucarest’. I cosiddetti B9 sono le “linee del fronte” per la difesa collettiva della Nato e “per la libertà delle democrazie in Europa e nel mondo”, ha detto. Parlando del presidente russo Vladimir Putin,ha affermato che “in una delle ultime conversazioni che ho avuto con il nostro amico ingli ho detto ‘continui a chiedere la finlandizzazione della Nato, otterrai la Natoizzazione della Finlandia”’. NEW START – Putin ha commesso ”un grosso errore” annunciando l’intenzione di ritirarsi dal New ...

