Usa, Giappone e Corea del Sud organizzano esercitazioni di difesa missilistica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Seul, Washington e Tokyo hanno organizzato un'esercitazione trilaterale di difesa missilistica nelle acque internazionali al largo della costa orientale della Corea del Sud. Secondo quanto riferito dall'esercito sudCoreano, l'esercitazione navale mira a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli alleati. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Seul, Washington e Tokyo hanno organizzato un'esercitazione trilaterale dinelle acque internazionali al largo della costa orientale delladel Sud. Secondo quanto riferito dall'esercito sudno, l'esercitazione navale mira a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli alleati.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonellina8585 : @_RU3EN_ @marcopalears ma non sparare cazzate .. è una briciola in confronto a quello che hanno fatto USA e NATO ch… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Noi non eravamo gli amici del cuore di #Hitler come non siamo amici di #Zelensky ma non vogliamo essere più sudditi de… - laperlaneranera : Noi non eravamo gli amici del cuore di #Hitler come non siamo amici di #Zelensky ma non vogliamo essere più sudditi… - lorenzhaus : @VeroDeRomanis Spiegate alla prof. De Romanis che gli USA stanno stampando Moneta da decenni, come la UE, d'altrond… - smascerato : @VieniquiC Il Giappone, come l'Italia, è da decenni una colonia Usa. Miracolo delle bombe nucleari sganciate da Enola Gay. -