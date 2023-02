Urla fuori dal GF Vip, televoto eliminatorio: la reazione di Antonino – VIDEO (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Antonino Spinalbese sarà il prossimo eliminato dal Grande Fratello Vip? Nella Casa più spiata d’Italia le nuove Urla arrivate da fuori hanno informato i vipponi sull’esito del televoto che sarà per l’eliminazione. Urla fuori dal GF Vip, televoto per l’eliminazione: Antonino reagisce Dopo aver saputo questo aspetto inedito (solitamente il televoto del giovedì sera decreta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Spinalbese sarà il prossimo eliminato dal Grande Fratello Vip? Nella Casa più spiata d’Italia le nuovearrivate dahanno informato i vipponi sull’esito delche sarà per l’eliminazione.dal GF Vip,per l’eliminazione:reagisce Dopo aver saputo questo aspetto inedito (solitamente ildel giovedì sera decreta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... savedbylouistt : RT @amianto08: “troppo silenzio fuori e troppe urla dentro” - amianto08 : “troppo silenzio fuori e troppe urla dentro” - blogtivvu : Urla fuori dal GF Vip, televoto eliminatorio: la reazione di Antonino – VIDEO - FloStrag1 : @alessiah79 La cosa più bella è che il discorso lo fa oggi che ha saputo dalle urla fuori che il televoto e per l'e… - LucianoBianch63 : RT @Roby86341796: Donna di 35 anni . Incinta fine 2022. Residenza: Parigi( Francia) . Obbligata al vaxx per partorire in ospedale pubblico… -