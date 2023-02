Uomo ha un infarto nel sonno – il cane gli salva la vita solo qualche minuto prima che muoia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I cani hanno una capacità di sentire le cose che noi umani non abbiamo. Non parlo del loro grande senso dell’olfatto e della vista, ma del modo in cui si sentono se qualcosa non va. Ciò può fare la differenza tra la vita e la morte, perciò è qualcosa che dovremmo davvero apprezzare nei nostri amici a quattro zampe. Non fosse stato per il suo cane, Cheyenne, quest’Uomo probabilmente oggi non sarebbe vivo. Molti infarti fatali purtroppo si verificano durante il sonno. La persona in questione non ha neanche tempo di rendersi conto di cosa stia succedendo, né ha tempo di chiedere aiuto. Leggi di più: Cagnolina fedele e coraggiosa salva vita a padrona da attacco di puma: “La mia cagnolina è la mia eroina”. Leggi di più: 13 cibi che puliscono le arterie e proteggono ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I cani hanno una capacità di sentire le cose che noi umani non abbiamo. Non parlo del loro grande senso dell’olfatto e della vista, ma del modo in cui si sentono se qualcosa non va. Ciò può fare la differenza tra lae la morte, perciò è qualcosa che dovremmo davvero apprezzare nei nostri amici a quattro zampe. Non fosse stato per il suo, Cheyenne, quest’probabilmente oggi non sarebbe vivo. Molti infarti fatali purtroppo si verificano durante il. La persona in questione non ha neanche tempo di rendersi conto di cosa stia succedendo, né ha tempo di chiedere aiuto. Leggi di più: Cagnolina fedele e coraggiosaa padrona da attacco di puma: “La mia cagnolina è la mia eroina”. Leggi di più: 13 cibi che puliscono le arterie e proteggono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ernluccar : RT @11Giuliano: Selezione programmata: INUTILE LA CORSA CONTRO IL TEMPO PER SALVAGLI LA VITA, MUORE PER INFARTO A CASONI DI FONTANIGORDA. L… - FuoriIncuboUe : RT @11Giuliano: Selezione programmata: INUTILE LA CORSA CONTRO IL TEMPO PER SALVAGLI LA VITA, MUORE PER INFARTO A CASONI DI FONTANIGORDA. L… - DomenicoS62 : RT @11Giuliano: Selezione programmata: INUTILE LA CORSA CONTRO IL TEMPO PER SALVAGLI LA VITA, MUORE PER INFARTO A CASONI DI FONTANIGORDA. L… - daniele19921 : RT @11Giuliano: Selezione programmata: INUTILE LA CORSA CONTRO IL TEMPO PER SALVAGLI LA VITA, MUORE PER INFARTO A CASONI DI FONTANIGORDA. L… - crisimeone : RT @11Giuliano: Selezione programmata: INUTILE LA CORSA CONTRO IL TEMPO PER SALVAGLI LA VITA, MUORE PER INFARTO A CASONI DI FONTANIGORDA. L… -