Uomo accoltellato a Carrara, arrestato un 34enne a Eboli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE stato arrestato dai carabinieri in provincia di Salerno, a Eboli, il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 35enne avvenuto lo scorso 1 febbraio nella zona del ponte di Anderlino, nel comune di Carrara (Massa Carrara). Tentato omicidio l'accusa contestata all'Uomo, un 34enne già conosciuto dalle forze dell'ordine, senza fissa dimora, originario del Marocco come il ferito. Quest'ultimo, a seguito dell'accoltellamento, era stato portato in gravi condizioni in ospedale: sottoposto a più interventi chirurgici, dopo alcuni giorni di coma farmacologico, si è ripreso e ha potuto lasciare l'ospedale. Da quanto ricostruito dall'Arma l'aggressione era nata a seguito di una discussione per futili motivi tra i due connazionali, "complice l'eccesso di alcool".

