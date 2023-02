Uomini e Donne tocca il fondo: scene censurate e violente | UMILIANTE (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Uomini e Donne è un programma di Canale5, condotto da Maria De Filippi, che permette ai partecipanti di provare a trovare la loro anima gemella. Inoltre, questo dating show è famoso anche per le scenette e i siparietti che i vari concorrenti mettono in scena. Tuttavia, questo sketch non sono più come quelli di un tempo: adesso si stanno superando i limiti con insulti, urla e addirittura sfiorare una possibile lite tra i tronisti del programma. Questi imprevisti hanno anche costretto la padrona di cosa ad epurare la puntata prima di mandarla in onda. Lo scampato (anche se per poco) litigio in questione ha visto come protagonisti due tronisti, ovvero Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. I due avevano iniziato a discutere utilizzando toni sempre più alti e adirati, tanto da far spaventare il pubblico presente. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è un programma di Canale5, condotto da Maria De Filippi, che permette ai partecipanti di provare a trovare la loro anima gemella. Inoltre, questo dating show è famoso anche per lette e i siparietti che i vari concorrenti mettono in scena. Tuttavia, questo sketch non sono più come quelli di un tempo: adesso si stanno superando i limiti con insulti, urla e addirittura sfiorare una possibile lite tra i tronisti del programma. Questi imprevisti hanno anche costretto la padrona di cosa ad epurare la puntata prima di mandarla in onda. Lo scampato (anche se per poco) litigio in questione ha visto come protagonisti due tronisti, ovvero Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. I due avevano iniziato a discutere utilizzando toni sempre più alti e adirati, tanto da far spaventare il pubblico presente. ...

