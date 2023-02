Uomini e Donne, spoiler clamoroso: Lavinia “rifiutata” da Corvino, la reazione di Campoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuove indiscrezioni continuano a fioccare sul trono classico, dopo la recente registrazione Uomini e Donne. L’attenzione del pubblico è puntata principalmente sul percorso di Lavinia Mauro e Federico Nicotera, ormai agli sgoccioli. Mentre il 25enne romano sembra ormai deciso, tant’è che la sua scelta potrebbe avvenire a breve, lo stesso non si direbbe della sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuove indiscrezioni continuano a fioccare sul trono classico, dopo la recente registrazione. L’attenzione del pubblico è puntata principalmente sul percorso diMauro e Federico Nicotera, ormai agli sgoccioli. Mentre il 25enne romano sembra ormai deciso, tant’è che la sua scelta potrebbe avvenire a breve, lo stesso non si direbbe della sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - PagellaPolitica : ? @ellyesse ha ragione: in Italia le donne si laureano in media con risultati migliori degli uomini, ma dopo cinque… - galeazzobignami : Grazie a tutti gli uomini e le donne della Marina Militare e all’Amerigo Vespucci per questi 92 anni di attività, s… - tuitterelland0 : @Frasterix79 @TreizeJeanne il mio twit si riferiva ad una polemica scema che è nata ieri da un genio che affermava… - marcomassarotto : RT @PagellaPolitica: ? @ellyesse ha ragione: in Italia le donne si laureano in media con risultati migliori degli uomini, ma dopo cinque an… -