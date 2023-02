Uomini e donne oggi, che show: Armando distrugge Gianni, figura epica per l’opinionista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Anche nella puntata odierna largo spazio è stato dedicato al trono over. In particolar modo ad andare in onda la forte discussione tra Armando e Gianni. Tutto è partito da Cristina che si è avvicinata al napoletano per chiedergli qualcosa. Maria ha notato i due ed è subito intervenuta. Nel dettaglio Armando ha raccontato che L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Anche nella puntata odierna largo spazio è stato dedicato al trono over. In particolar modo ad andare in onda la forte discussione tra. Tutto è partito da Cristina che si è avvicinata al napoletano per chiedergli qualcosa. Maria ha notato i due ed è subito intervenuta. Nel dettaglioha raccontato che L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - PagellaPolitica : ? @ellyesse ha ragione: in Italia le donne si laureano in media con risultati migliori degli uomini, ma dopo cinque… - raffaellapaita : Oggi #20febbraio è la Giornata Nazionale del #PersonaleSanitario. Il nostro ringraziamento va ancora una volta a tu… - nolocalsplease : @wasserkerker il modo di dirlo è stato brutto ma sinceramente ha fatto capire perfettamente dicendo che ci sono anc… - massimods : @Kore_1993 Incredibile! Agli uomini vengono le malattie delle donne! Questo mrna fa miracoli! -