Uomini e Donne: l'opinione di Isa sulla puntata del 22/02/23 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se parliamo di trash nudo e crudo la puntata di Uomini e Donne di oggi è stata di quelle che probabilmente stasera mi riguarderò in replica su La 5. Quando Gianni Sperti, in piena modalità drama queen si è alzato dalla sua seggiola dicendo a Queen Mary: "Se vuoi mettere Armando al mio posto va benissimo, io esco subito", ho riso sguaiatamente, lo ammetto. puntata surreale, assolutamente surreale, in cui Armando riportava a Gianni alcuni commenti del web che lo vorrebbero opinionista al suo posto (e mi tocca pure confermare le parole dell'Incarnato, perché questi commenti li ho letti anche io, la gente è proprio masochista, non c'è che fare), in cui ci ha spiegato che per lui venire a Uomini e Donne è praticamente un sacrificio perché non solo non è stipendiato ma ha solo un rimborso ...

