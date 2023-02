Uomini e Donne, chi sceglie Federico Nicotera? I sondaggi e le opinioni del web (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella registrazione di Uomini e Donne prevista tra qualche giorno, per la precisione tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023, ci sarà finalmente la scelta di Federico Nicotera, che ricadrà ovviamente tra le due corteggiatrici rimaste, ovvero Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani. A dare l’annuncio ufficiale – quello che ci fa sperare che stavolta sia quella giusta – è stata la stessa Maria De Filippi. Secondo voi chi sceglie Federico Nicotera alla fine? La bionda Carola, contestata da tutto lo studio (ultimamamente anche dalla conduttrice), o la mora Alice, che non ha mai fatto mistero dell’interesse nutrito nei confronti del 27enne romano? Vediamo cosa dicono i sondaggi non ufficiali e le ipotesi che circolano sul web. Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella registrazione diprevista tra qualche giorno, per la precisione tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023, ci sarà finalmente la scelta di, che ricadrà ovviamente tra le due corteggiatrici rimaste, ovvero Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani. A dare l’annuncio ufficiale – quello che ci fa sperare che stavolta sia quella giusta – è stata la stessa Maria De Filippi. Secondo voi chialla fine? La bionda Carola, contestata da tutto lo studio (ultimamamente anche dalla conduttrice), o la mora Alice, che non ha mai fatto mistero dell’interesse nutrito nei confronti del 27enne romano? Vediamo cosa dicono inon ufficiali e le ipotesi che circolano sul web.e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : ? @ellyesse ha ragione: in Italia le donne si laureano in media con risultati migliori degli uomini, ma dopo cinque… - raffaellapaita : Oggi #20febbraio è la Giornata Nazionale del #PersonaleSanitario. Il nostro ringraziamento va ancora una volta a tu… - msgelmini : Grazie alle donne e agli uomini del Servizio sanitario nazionale. La #sanità è la vera emergenza, bisogna investire… - M1kM3n : RT @gr_grim: 'Tra donne e uomini non c'è letteralmente alcuna differenza. Le donne possono fare qualsiasi cosa facciano gli uomini e farla… - SimonaDebarbie4 : @a_alibrandi @paolosarti69 Ha ragione, solo uomini e donne, il resto è abominio -