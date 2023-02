Uomini e Donne: Chi È Alessio Campoli! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Uomini e Donne: Alessio Campoli è uno dei corteggiatori di Lavinia, e sembra che si vada nella direzione di una sua scelta. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui… A Uomini e Donne ci si avvicina sempre di più alla scelta dei tronisti, Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Alessio Campoli è uno dei corteggiatori maggiormente al centro dell’attenzione per via della sua conoscenza con la Mauro, che va sempre più avanti. Quest’ultimo è già stato nel programma per via della sua frequentazione con Angela Nasti. Uomini e Donne: chi è e cosa fa il corteggiatore di Lavinia Mauro, Alessio Campoli! Alessio Campoli è uno dei corteggiatori di Lavinia Mauro e sembra essere uno dei più papabili per la scelta. ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Campoli è uno dei corteggiatori di Lavinia, e sembra che si vada nella direzione di una sua scelta. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui… Aci si avvicina sempre di più alla scelta dei tronisti, Lavinia Mauro e Federico Nicotera.Campoli è uno dei corteggiatori maggiormente al centro dell’attenzione per via della sua conoscenza con la Mauro, che va sempre più avanti. Quest’ultimo è già stato nel programma per via della sua frequentazione con Angela Nasti.: chi è e cosa fa il corteggiatore di Lavinia Mauro,Campoli è uno dei corteggiatori di Lavinia Mauro e sembra essere uno dei più papabili per la scelta. ...

