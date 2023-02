Uomini e Donne, Antonella Perini innamorata di Luca Panont: “Ecco quando ho capito che non riuscivo più a stare senza di lui!” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Luca Panont e Antonella Perini hanno recentemente lasciato insieme Uomini e Donne dopo circa tre mesi di conoscenza. L’imprenditore quarantacinquenne, poco prima della pausa natalizia della trasmissione, aveva ammesso di essersi quasi innamorato dell’ex modella. Lei, dal canto suo, ha accolto la dichiarazione del Cavaliere, dopo aver chiuso poco tempo prima la conoscenza con Armando Incarnato. Ad oggi, i due ex volti del Trono Over sembrano una coppia affiatata, come gli stessi hanno detto al giornalista Lorenzo Pugnaloni, che li ha intervistati per MondoTv24. “Questa storia è nata all’interno del programma“, ha esordito Luca, spiegando com’è nata la loro storia: Io dopo tre anni, dopo essere stato chiamato dalla produzione, ho finalmente deciso di tornare. C’ero ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 febbraio 2023)hanno recentemente lasciato insiemedopo circa tre mesi di conoscenza. L’imprenditore quarantacinquenne, poco prima della pausa natalizia della trasmissione, aveva ammesso di essersi quasi innamorato dell’ex modella. Lei, dal canto suo, ha accolto la dichiarazione del Cavaliere, dopo aver chiuso poco tempo prima la conoscenza con Armando Incarnato. Ad oggi, i due ex volti del Trono Over sembrano una coppia affiatata, come gli stessi hanno detto al giornalista Lorenzo Pugnaloni, che li ha intervistati per MondoTv24. “Questa storia è nata all’interno del programma“, ha esordito, spiegando com’è nata la loro storia: Io dopo tre anni, dopo essere stato chiamato dalla produzione, ho finalmente deciso di tornare. C’ero ...

