Uomini e Donne anticipazioni | Lavinia Mauro lascia il trono? Per lei si mette male

A Uomini e Donne si sta mettendo male la situazione di Lavinia Mauro, 27enne tronista romana che da tempo ormai sta conoscendo solo due corteggiatori – Alessio Corvino (il rosso) e Alessio Campoli (il moro) – ma che nonostante ciò si dice ancora in alto male e fortemente indecisa su chi scegliere. Questa indecisione piace sempre meno ai due ragazzi, che seppur in modi diversi stanno dando segni di insofferenza e minacciano di andarsene. Nell'ultima registrazione, poi, Alessio Campoli ha concretizzato questa minaccia e non è detto che tornerà. In tal caso, Lavinia Mauro si troverebbe con una scelta obbligata oppure più coerentemente dovrebbe lasciare il trono senza scegliere.

