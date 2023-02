Uomini e Donne anticipazioni, Federico la insegue fuori dallo studio: la scelta è fatta? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Novità in arrivo nello studio di Uomini e Donne sul fronte del trono classico e, in particolar modo, sul percorso di Federico Nicotera. Come al solito, il blogger Lorenzo Pugnaloni attraverso il portale UominieDonneclassicoeover ha svelato le recenti indiscrezioni: ecco cosa accadrà. Si fa sempre più accentuata la curiosità circa le scelte finali di Lavinia Mauro e Federico Nicotera da Uomini e Donne. I due tronisti, in carica ormai da settembre, sono impegnati nelle conoscenze con i rispettivi pretendenti: mentre la 27enne sembra ancora indecisa tra Campoli e Corvino, l’ingegnere 25enne si sarebbe schiarito le idee. A svelarlo ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, che ha riportato le anticipazioni della scorsa ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Novità in arrivo nellodisul fronte del trono classico e, in particolar modo, sul percorso diNicotera. Come al solito, il blogger Lorenzo Pugnaloni attraverso il portaleclassicoeover ha svelato le recenti indiscrezioni: ecco cosa accadrà. Si fa sempre più accentuata la curiosità circa le scelte finali di Lavinia Mauro eNicotera da. I due tronisti, in carica ormai da settembre, sono impegnati nelle conoscenze con i rispettivi pretendenti: mentre la 27enne sembra ancora indecisa tra Campoli e Corvino, l’ingegnere 25enne si sarebbe schiarito le idee. A svelarlo ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, che ha riportato ledella scorsa ...

