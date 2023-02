Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio: Federico riceve una dichiarazione e fa un annuncio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio: cosa succederà oggi? Il titolo riguarda due ragazzi del Trono … Ma cosa capiterà loro di preciso? E a dame e cavalieri del Trono Over? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio: tra non molto Federico “sceglie” Dopo una discussione con le corteggiatrici Carola Carpanelli ed Alice Barisciani, sentiremo Federico Nicotera annunciare che tra non molto dirà con quale delle due ha intenzione di uscire da “Uomini e Donne“. Rimaniamo (ancora) in attesa! Ma perché il ragazzo discuterà con loro? Trapela che Carola gli farà pervenire una lettera, in cui gli dichiarerà il suo amore, nonostante i problemi non siano mancati. Alice, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 febbraio 2023)22: cosa succederà oggi? Il titolo riguarda due ragazzi del Trono … Ma cosa capiterà loro di preciso? E a dame e cavalieri del Trono Over? Scopriamolo insieme!22: tra non molto“sceglie” Dopo una discussione con le corteggiatrici Carola Carpanelli ed Alice Barisciani, sentiremoNicotera annunciare che tra non molto dirà con quale delle due ha intenzione di uscire da ““. Rimaniamo (ancora) in attesa! Ma perché il ragazzo discuterà con loro? Trapela che Carola gli farà pervenire una lettera, in cui gli dichiarerà il suo amore, nonostante i problemi non siano mancati. Alice, ...

