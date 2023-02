Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio 2023: ultime news su Carola e Federico, trono over o classico oggi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro e Pamela, che hanno deciso di lasciare la trasmissione mano nella mano con tanto di anello, e la discussione tra Armando Incarnato e l’opinionista Gianni Sperti, convinto che il cavaliere non sia lì per costruire qualcosa di bello, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Cosa vedremo nella puntata? Maria De Filippi lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o i riflettori verranno puntati sui troni di Lavinia e Federico, che sono a un passo dalla scelta? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Carola si dichiara a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro e Pamela, che hanno deciso di lasciare la trasmissione mano nella mano con tanto di anello, e la discussione tra Armando Incarnato e l’opinionista Gianni Sperti, convinto che il cavaliere non sia lì per costruire qualcosa di bello,torna, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Cosa vedremo nella puntata? Maria De Filippi lascerà spazio a dame e cavalieri delo i riflettori verranno puntati sui troni di Lavinia e, che sono a un passo dalla scelta? View this post on Instagram A post shared by(@si dichiara a ...

