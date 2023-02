Uomini e Donne, anticipazioni 22-24 febbraio: palo per Riccardo Guarnieri (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda mercoledì 22 febbraio, giovedì 23 febbraio e venerdì 24 febbraio rivelano che Gemma Galgani incontrerà un nuovo cavaliere, con il quale sembrerà trovarsi anche piuttosto bene. Per Riccardo Guarnieri, invece, ci sarà una bella batosta da parte di una dama del parterre. In merito agli esponenti del trono classico, Lavinia Mauro rimarrà molto delusa dal comportamento di Alessio Corvino. Federico Nicotera sarà spiazzato da una lettera scritta da Carola. In seguito, poi, avrà una discussione con Alice e farà un annuncio importante per quanto riguarda la scelta. Nuove conoscenze e due di picche al trono over di Uomini e Donne: puntate dal 22 al 24 ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ledelle puntate diche andranno in onda mercoledì 22, giovedì 23e venerdì 24rivelano che Gemma Galgani incontrerà un nuovo cavaliere, con il quale sembrerà trovarsi anche piuttosto bene. Per, invece, ci sarà una bella batosta da parte di una dama del parterre. In merito agli esponenti del trono classico, Lavinia Mauro rimarrà molto delusa dal comportamento di Alessio Corvino. Federico Nicotera sarà spiazzato da una lettera scritta da Carola. In seguito, poi, avrà una discussione con Alice e farà un annuncio importante per quanto riguarda la scelta. Nuove conoscenze e due di picche al trono over di: puntate dal 22 al 24 ...

