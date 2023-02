Unicredit pronta a lasciare la Torre in Gae Aulenti, a Milano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unicredit rivisiterà la struttura del proprio quartier generale a Milano. La banca guidata da Andrea Orcel potrebbe uscire dalla Torre B di piazza Gae Aulenti (nel quartiere Isola) dopo discussioni durate oltre un anno. Oggi l’immobile è di proprietà del gruppo Coima a cui Unicredit versa un affitto. Il progetto – scrive MF-Milano Finanza – L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 febbraio 2023)rivisiterà la struttura del proprio quartier generale a. La banca guidata da Andrea Orcel potrebbe uscire dallaB di piazza Gae(nel quartiere Isola) dopo discussioni durate oltre un anno. Oggi l’immobile è di proprietà del gruppo Coima a cuiversa un affitto. Il progetto – scrive MF-Finanza – L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : #Unicredit pronta a lasciare la Torre B di piazza Gae Aulenti Accordo in arrivo per subaffittare l'intero palazzo… - eurozoner : Per risparmiare Unicredit $UCG pronta a lasciare la torre B di piazza Aulenti - MF #smartworking massivo per tutti e non se ne parla più -