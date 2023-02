«Un' esperienza sensoriale assolutamente inebriante» assicurano dalla catena americana

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Galeotta fu la vacanza in Sicilia. No, non per gli attori di The White Lotus 2, ma per Howard Schultz, fondatore di Starbucks, che questa estate ha scoperto le virtù uno degli ingredienti più preziosi della dieta mediterranea: l’olio d’oliva. Che grazie a un’idea innovativa oggi si sposa con l’alimento principe della colazione di tutto il mondo: il caffè. L’audace esperimento culinario è stato messo a punto da Starbucks che ha lanciato ieri con un evento a Milano il suo Oleato sul mercato italiano. Si tratta di una bevanda a base di caffè che unisce l’aroma Arabica Starbucks con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva di alta qualità spremuto a freddo. Il risultato? Un nuovo gusto per il palato: un caffè dal carattere esuberante, morbido, vellutato, delicatamente dolce. ...