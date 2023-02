Undicenne picchiata dal branco | la mamma | Ha sempre paura e si è chiusa in casa

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Mia figlia non dorme più, non mangia, vuole andare via da Arezzo. Haanche quando noi genitori usciamo di, perché teme che ci accada qualcosa". Sono parole cariche di dolore e amarezza quelle pronunciate dalladell'11enne che è...