Una versione femminista che ruota attorno ai ricordi di Jo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Uno dei grandi classici della letteratura, Piccole donne, arriva su Rai 1 alle 21.25 con l'ultimo adattamento del romanzo di Louisa May Alcott firmato da Greta Gerwig. Nel cast Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Meryl Streep, Laura Dern – e l'attore più acclamato degli ultimi tempi, Timothée Chalamet. Piccole donne 2019: il cast stellare e il trailer guarda le foto Leggi anche › "Piccole donne": altro che Jo, chi si meriterebbe una serie tv tutta sua è zia March Piccole ...

