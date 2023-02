“Una Quaresima di carità”: la lettera dell’arcivescovo mons. Felice Accrocca (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettera dell’arcivescovo mons. Felice Accrocca per la Quaresima 2023: “Carissimi, si apre oggi il tempo santo di Quaresima: un tempo di grazia che il Signore ci dona perché ognuno di noi possa intraprendere un vero cammino di conversione e mostrare con le opere la propria fede, in quanto senza le opere la fede è morta (Gc 2,26): senza carità, quindi, non si va in paradiso. Occasioni non mancheranno. Vi comunico infatti, sin da ora, che il 26 marzo, domenica V del Tempo di Quaresima, è indetta una Colletta nazionale in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria: non possiamo far mancare la nostra solidarietà verso quelle popolazioni che hanno perso i propri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo laper la2023: “Carissimi, si apre oggi il tempo santo di: un tempo di grazia che il Signore ci dona perché ognuno di noi possa intraprendere un vero cammino di conversione e mostrare con le opere la propria fede, in quanto senza le opere la fede è morta (Gc 2,26): senza, quindi, non si va in paradiso. Occasioni non mancheranno. Vi comunico infatti, sin da ora, che il 26 marzo, domenica V del Tempo di, è indetta una Colletta nazionale in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria: non possiamo far mancare la nostra solidarietà verso quelle popolazioni che hanno perso i propri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilomenaGallo55 : RT @santuariopompei: Inizia oggi, Mercoledì delle Ceneri, la Quaresima, tempo favorevole per riconciliarsi con il Padre e per riflettere su… - Isabella00089 : RT @leone52641: - akhetaton11 : RT @SJosemariait: Col Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, durante la quale 'il Signore ci prende con sé e ci conduce in disparte'.… - Peppone00583295 : RT @leone52641: - michelelavieri1 : RT @CiaoKarol: #Medjugorje. Quelle parole sempre attuali di Vicka sulla Quaresima: 'Se portiamo una croce offriamola a Gesù!' CARA MADRE,… -