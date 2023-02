Una doccia a settimana e carta igienica razionata alla moglie | per la Cassazione è maltrattamento

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'uomo aveva scelto una vita di sacrifici, votata al risparmio, ma lo aveva imposto anche. La Corte ha confermato per lui la condanna per il suo comportamento vessatorio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Marito avaro, moglie costretta a usare poca carta igienica e fare solo una doccia a settimana: per la Cassazione è… - MillarcaCarmil2 : @Mswatzon1 Io l'ho vista. Una doccia normale... per lavarsi , senza lanciare segnali per accoppiarsi pure con le p… - Asi_masi09 : RT @BibbiDeg: Ci voleva proprio una bella doccia calda dopo questa giornata ?? - natgab2010 : RT @ricckardsummer: #gfvip #gintonic #donnalisi #Nikiters Smigol a Nikita: 'Non sai con chi stai parlando!' Esattamente con chi sta parlan… - EnnioCristiano2 : RT @melissamerz21: ... Se l'eccitazione sessuale esplode senza motivo, che fare ? Una doccia ..? -

Se vai con Maurote la fai. La borsa che Mauro mi ha regalato per riconquistarmi è il mio secondo amore, me la tengo stretta e ci dormo quasi". Keita Balde " Non so cosa è successo, ...Per rendere l'idea della portata del problema, basti pensare che l'uomo pretendeva che sua moglie raccogliesse l'acqua utilizzata per la(consentitasola volta alla settimana). Ma non solo ...

Marito costringe moglie a una sola doccia a settimana, per la Cassazione è maltrattamento Sky Tg24

Costringe la moglie a usare poca carta igienica e fare solo una doccia a settimana: per la Cassazione è maltrattamento Corriere Roma

La moglie costretta a fare la doccia una volta a settimana perché il marito è tirchio: per la Cassazione è reato di ... Open

Marito avaro costringe la moglie a fare solo una doccia a settimana e usare poca carta igienica. La Cassazion… La Stampa

Una doccia alla settimana e due strappi di carta igienica: marito dedito al risparmio condannato SeguoNews

Comune e Bomob avevano precisato in un volantino: "Non va ritirato né esposto alcun tagliando" Ma in via Pelizza da Volpedo anche chi abita in zona si è trovato la contravvenzione sul parabrezza ...Il leader di Forza Italia non rilascia commenti dopo le parole del presidente ucraino durante la conferenza stampa del presidente ucraino con Meloni a Kiev.