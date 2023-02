Una bella chioma sciolta contro le acconciature "appropriate" per le donne mature (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Alla première di Golda, biopic sull’ex primo ministro israeliano, tutti gli occhi della Berlinale 2023 sono finti su Helen Mirren, splendida over 70 con i capelli lunghi a onde stile sirena in una immacolata tinta argento. Capelli bianchi 2023, le tendenze colore guarda le foto Helen Mirren, una sirena alla Berlinale In abito lungo nero fasciante firmato Vivienne Westwood, le maniche a sbuffo alla moda e il décolleté perfettamente levigato messo in risalto dallo scollo shoulderless. La star di The Queen ha illuminato il red carpet della Berlinale nella serata di Golda. Nel film in ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Alla première di Golda, biopic sull’ex primo ministro israeliano, tutti gli occhi della Berlinale 2023 sono finti su Helen Mirren, splendida over 70 con i capelli lunghi a onde stile sirena in una immacolata tinta argento. Capelli bianchi 2023, le tendenze colore guarda le foto Helen Mirren, una sirena alla Berlinale In abito lungo nero fasciante firmato Vivienne Westwood, le maniche a sbuffo alla moda e il décolleté perfettamente levigato messo in risalto dallo scollo shoulderless. La star di The Queen ha illuminato il red carpet della Berlinale nella serata di Golda. Nel film in ...

