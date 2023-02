Un posto al sole, spoiler: Silvia e Giancarlo in crisi, Michele può sperare? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il rapporto di Silvia e Giancarlo ad Un posto al sole comincerà a scricchiolare, come segnalano gli spoiler relativi ai prossimi episodi della soap opera di Rai 3. La Graziani, da qualche tempo, sta fronteggiando una gravissima crisi che ha travolto il Vulcano. Tutto è iniziato quando Alice ha sporto denuncia contro Nunzio distruggendo la reputazione del giovane, ma non solo. Con questo gesto, infatti, l'immagine del locale è stata compromessa in quanto sui social Silvia è stata accusata di non aver licenziato Cammarota e questo ha provocato un brusco calo della clientela. La donna ha chiesto aiuto a Giancarlo e lo ha sollecitato a svincolare alcuni fondi che, tempo addietro, aveva vincolato presso la sua banca. Todisco, però, ha spiegato alla ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il rapporto diad Unalcomincerà a scricchiolare, come segnalano glirelativi ai prossimi episodi della soap opera di Rai 3. La Graziani, da qualche tempo, sta fronteggiando una gravissimache ha travolto il Vulcano. Tutto è iniziato quando Alice ha sporto denuncia contro Nunzio distruggendo la reputazione del giovane, ma non solo. Con questo gesto, infatti, l'immagine del locale è stata compromessa in quanto sui socialè stata accusata di non aver licenziato Cammarota e questo ha provocato un brusco calo della clientela. La donna ha chiesto aiuto ae lo ha sollecitato a svincolare alcuni fondi che, tempo addietro, aveva vincolato presso la sua banca. Todisco, però, ha spiegato alla ...

