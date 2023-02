Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera: Lara è tornata per restare? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un Posto al Sole torna con il consueto appuntamento serale in onda su Rai3 alle 20.50. Le trame di questo episodio della soap ci dicono che Roberto cercherà di rassicurare Marina, mentre Lara si farà sempre più ingombrante. Attenzione anche a Valsano, pronto a fare un gesto eclatante. Le anticipazioni della puntata di stasera Le anticipazioni di Un Posto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Un Posto al Sole: anticipazioni della puntata del 26 gennaio Un Posto al Sole, la puntata di mercoledì 8 febbraio: Marina protagonista Un Posto al Sole, le ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unaltorna con il consueto appuntamento serale in onda su Rai3 alle 20.50. Le trame di questo episodio della soap ci dicono che Roberto cercherà di rassicurare Marina, mentresi farà sempre più ingombrante. Attenzione anche a Valsano, pronto a fare un gesto eclatante. Ledella puntata diLedi UnL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unaldella puntata del 26 gennaio Unal, la puntata di mercoledì 8 febbraio: Marina protagonista Unal, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Siamo i soli svegli in tutto l’universo E non conosco ancora bene il tuo deserto Forse è in un posto del mio cuore… - cronachecampane : Un posto al sole anticipazioni, 22 febbraio 2023: Marina furiosa con Lara. E Roberto… #22febbraio2023 - vicesantivi : RT @Lucianone73: Te ne sei andato presto da qui, dove ora osano solo parlare le persone che raccontano di te, e di chi eri Il giorno… - ArspoeticaK : @CompagnoMonti Stiamo elemosinando attenzioni dai servi neonazisti e cerchiamo un posto al sole tra chi ci consider… - SerieTvserie : Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 22 febbraio 2023 -