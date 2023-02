Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate dal 27 Febbraio al 3 Marzo 2023: Il Ritorno del dottor Luca De Santis! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 27 Febbraio a venerdì 3 Marzo 2023 e anteprime prossime storyline. Luca ritorna… Anticipazioni Un Posto al Sole: tra Silvia e Giancarlo è crisi. Otello litiga con Teresa. Alberto vuole cambiare studio legale. Niko e Viola attendono con ansia il verdetto del processo contro Lello. Roberto e Marina faticano a ritrovare la serenità dopo il Ritorno di Lara. Luca De Santis nuovo primario? Ci aspetta una settimana in cui non mancheranno ansie, ritorni, dubbi e momenti di crisi… Le Anticipazioni Un Posto al Sole, questa volta incentrate sulla trama delle ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 22 febbraio 2023)UnalTramada lunedì 27a venerdì 3e anteprime prossime storyline.ritorna…Unal: tra Silvia e Giancarlo è crisi. Otello litiga con Teresa. Alberto vuole cambiare studio legale. Niko e Viola attendono con ansia il verdetto del processo contro Lello. Roberto e Marina faticano a ritrovare la serenità dopo ildi Lara.De Santis nuovo primario? Ci aspetta una settimana in cui non mancheranno ansie, ritorni, dubbi e momenti di crisi… LeUnal, questa volta incentrate sulla trama delle ...

