Un Posto al Sole Anticipazioni 23 febbraio 2023: Niko e Viola ko. La difesa di Valsano potrebbe vincere! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che l'avvocato difensore di Valsano si farà pericoloso. Niko e Viola tremeranno mentre Silvia dovrà gestire la lite tra Nunzio e Fausto.

