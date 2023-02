Un passo oltre la One UI 5 1 | per i pieghevoli Samsung nuovo aggiornamento in test

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)già guardal’One 5.1 in fase di pieno rilascio adesso su un gran numero di suoi dispositivi. L’interfaccia utente non ha fatto in tempo a giungere su molti smartphone del produttore che una nuova versione dell’update proprietario ha fatto capolino, solo in versione diperò, suidi ultima generazione. La notizia è decisamente incoraggiante visto che in tema di attualizzazioni software, proprio il brandsta dimostrando di essere una vera e propria macchina da guerra. In pratica, sono state scovate tracce di unimportanteOne UI sulGalaxy Z Fold 4. Il riferimento è alla versione firmware F936NKSU1DWB9. Da cosa comprendiamo che si tratta di qualcosa di ...