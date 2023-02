“Un furto a sera”, nel vesuviano cittadini organizzano ronda (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn furto, o un tentato furto, ogni sera fa insorgere i cittadini di una contrada di San Gennaro vesuviano, esasperati dalle intrusioni di malviventi in casa, che ora chiedono maggiore sicurezza e l’intervento delle istituzioni locali “prima che ci scappi il morto”. I residenti di contrada Nocellari e di via Musiello, i più colpiti dai furti nelle ultime settimane, si sono anche organizzati in gruppi Whatsapp e ronde. “Entrano mentre siamo in casa – spiegano – ogni sera, tutte le sere, e hanno fatto ‘visita’ a quasi tutte le famiglie della zona. Chi ha subito furti ingenti, chi solo il danneggiamento di porte e finestre perchè si è accorto in tempo del tentativo di intrusione. Ieri sera uno dei residenti ha sventato il furto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn, o un tentato, ognifa insorgere idi una contrada di San Gennaro, esasperati dalle intrusioni di malviventi in casa, che ora chiedono maggiore sicurezza e l’intervento delle istituzioni locali “prima che ci scappi il morto”. I residenti di contrada Nocellari e di via Musiello, i più colpiti dai furti nelle ultime settimane, si sono anche organizzati in gruppi Whatsapp e ronde. “Entrano mentre siamo in casa – spiegano – ogni, tutte le sere, e hanno fatto ‘visita’ a quasi tutte le famiglie della zona. Chi ha subito furti ingenti, chi solo il danneggiamento di porte e finestre perchè si è accorto in tempo del tentativo di intrusione. Ieriuno dei residenti ha sventato il...

