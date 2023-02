Un cammino che rinnova le forze

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Mercoledì delle ceneri” è un giorno chiave per i cristiani. È come il portico d’ entrata di una cattedrale. Invita ad entrare in uno spazio temporale sacro. Dà il “via” ad un lungo viaggio, che porta le comunità cristiane arsi, a cambiare, a far risplendere di nuovo il loro volto. Per incontrare il loro Signore risorto. E sarà un lungo pellegrinaggio di conversione. Di trasformazione del cuore. Come ricorda un detto estremo-orientale: “La persona che parte per un viaggio non è mai la stessa persona che torna”. Il gesto tipico di questo primo giorno di quaresima è “l’imposizione delle ceneri”. Ricordare, così, le fragilità dell’essere umano, allo stesso tempo la sua forza segreta in Dio. Mi piace pensare come missionario al gesto, che facciamo spesso all’estero in quest’occasione: non un pizzico di cenere di olivo sui capelli. Non si vede, né si percepisce. Ma ...