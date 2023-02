Un anno di guerra visto dall’Occidente. L’approfondimento sul conflitto russo-ucraino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In occasione del 24 febbraio, data che segna purtroppo un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, Formiche e Airpress hanno voluto dedicare un approfondimento in due incontri della guerra vista dall’Occidente e dall’Italia. Tema centrale anche dell’ultimo numero di febbraio della rivista Airpress. Dalle lezioni apprese dall’Europa, alla postura italiana in questi ultimi 12 mesi di conflitto, fino al nuovo dibattito riaccesosi intorno alla necessità nazionale di raggiungere il 2% del Pil da destinare alla Difesa. Saranno questi i temi al centro della conversazione con la presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi, moderata dal direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe, che si terrà giovedì 23 febbraio dalle ore 18:00. Il live talk sarà trasmesso in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In occasione del 24 febbraio, data che segna purtroppo undall’invasione russa dell’Ucraina, Formiche e Airpress hvoluto dedicare un approfondimento in due incontri dellavistae dall’Italia. Tema centrale anche dell’ultimo numero di febbraio della rivista Airpress. Dalle lezioni apprese dall’Europa, alla postura italiana in questi ultimi 12 mesi di, fino al nuovo dibattito riaccesosi intorno alla necessità nazionale di raggiungere il 2% del Pil da destinare alla Difesa. Sarquesti i temi al centro della conversazione con la presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi, moderata dal direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe, che si terrà giovedì 23 febbraio dalle ore 18:00. Il live talk sarà trasmesso in ...

