Un anno di guerra in Ucraina, il Papa: "Potrà Dio perdonare tanti crimini e tanta violenza?" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Città del Vaticano – Alla vigilia del primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, Papa Francesco, al termine dell'Udienza generale (leggi qui), lancia un nuovo appello per far cessare quella che lui stesso definisce una "guerra assurda e crudele. Un triste anniversario! Il bilancio di morti, feriti, profughi e sfollati, distruzioni, danni economici e sociali parla da sé. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? Egli è il Dio della pace. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino, che continua a soffrire". Quindi, rivolgendosi ai leader delle nazioni aggiunge: "Chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Faccio appello a quanti ...

