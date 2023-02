Un amico di Panzieri fermato in Romania. "Potrebbe essere il killer" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Michael Alessandrini, 30 anni, è stato riconosciuto e bloccato dalla polizia rumena durante un controllo stradale. Sarebbe destinatario di un provvedimento cautelare in relazione all'omicidio del 27enne, trovato senza vita ieri mattina Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Michael Alessandrini, 30 anni, è stato riconosciuto e bloccato dalla polizia rumena durante un controllo stradale. Sarebbe destinatario di un provvedimento cautelare in relazione all'omicidio del 27enne, trovato senza vita ieri mattina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' stato fermato in Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panz… - _MrWolf_ : RT @Agenzia_Ansa: E' stato fermato in Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panzieri.… - We_Pesaro : RT @Radio1Rai: ??Omicidio #Pesaro. Fermato in Romania il presunto assassino dell'imprenditore Pierpaolo Panzieri. L'uomo, amico della vittim… - sallo_news : Ucciso in casa a Pesaro, arrestato un amico in Romania - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato fermato in Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panzieri.… -