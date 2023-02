Un Altro Domani, Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 Marzo 2023: Dani Svela La Verità A Chloe! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un Altro Domani, Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 Marzo 2023: Dani trova il coraggio di confessare a Chloe, una volta per tutte, di essere il ragazzo di cui lei si è innamorata. L’amicizia sembra arrivata al capolinea… Un Altro Domani va avanti e, nella settimana dal 6 al 10 Marzo 2023, Dani rivelerà finalmente tutta la Verità sulla sua identità all’amica Chloe. Infatti per la prima volta le farà sapere che è lui lo stesso ragazzo di cui si è innamorata e che aveva conosciuto virtualmente. Per l’amicizia dei ragazzi sarà un colpo molto duro. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un Altro ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Undal 6 al 10trova il coraggio di confessare a Chloe, una volta per tutte, di essere il ragazzo di cui lei si è innamorata. L’amicizia sembra arrivata al capolinea… Unva avanti e, nella settimana dal 6 al 10rivelerà finalmente tutta lasulla sua identità all’amica Chloe. Infatti per la prima volta le farà sapere che è lui lo stesso ragazzo di cui si è innamorata e che aveva conosciuto virtualmente. Per l’amicizia dei ragazzi sarà un colpo molto duro. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Nel dibattito in aula di domani con @Lagarde, a capo della @ecb, farò presente come le politiche messe in campo per… - giorgiaa_leuzzi : Quello domani si sentirà morire altro che e si sentirà non in colpa di più #donnalisi - fi_ste : @DiegoDeLucaTwit Intanto vediamo che succede domani a Nantes...altro che sali ?? - onlytheebravee : io vivo in prospettiva del pomeriggio di venerdì 24. domani alle 8 ho l’esame più tosto dell’anno, alle 11 escono i… - RenatoCuccu1 : RT @aurora23869555: Lo dobbiamo spiattellare tra un voto è un altro per Antonella ovunque fino a domani sera #donnalisi #gintonic -