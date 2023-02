Un altro domani anticipazioni 23 Febbraio 2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) . Francisco e Patricia annunciano a Carmen le imminenti nozze tra Kiros ed Enoa. La fanciulla è amareggiata, e decisamente turbata. L’operaio vorrebbe poterle dare una spiegazione, però la Villanueva si rifiuta di starlo a sentire. . – / 5 Grazie per aver L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di mercoledì 22 febbraio 2023) . Francisco e Patricia annunciano a Carmen le imminenti nozze tra Kiros ed Enoa. La fanciulla è amareggiata, e decisamente turbata. L’operaio vorrebbe poterle dare una spiegazione, però la Villanueva si rifiuta di starlo a sentire. . – / 5 Grazie per aver L'articolo proviene da MediaTurkey.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Nel dibattito in aula di domani con @Lagarde, a capo della @ecb, farò presente come le politiche messe in campo per… - massimo_san : @cesco_78 zitto, che domani salto un altro decennio - ColinMartiniano : RT @GrainSand_Anja: Lascia i pensieri liberi e pensa domani è un'altro giorno da ricominciare... Buonanotte stellina @beuatysky sogni fatat… - tyforthefish42 : RT @WhiteArtemisia: Se è stato un giorno difficile, respira più forte. Se domani sarà un altro giorno difficile, prepara il cuore. Sorridi… - Vittori87874074 : @mmax_g VIA COME IL VENTO DOMANI E UN'ALTRO GIORNO -