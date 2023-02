Ultimo: volano parole pesanti, Mara Venier imbarazzata | In studio cala il gelo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante Domenica In, Mara Venier ha dovuto gestire un momento di rabbia di Ultimo che, ancora una volta, si è scagliato contro i giornalisti. Mara Venier è una conduttrice esperta ed è abituata a gestire gli imprevisti: certo che l’ennesimo sfogo di Ultimo è stato davvero inaspettato. Ospite a Domenica In, il cantante romano si è scagliato nuovamente contro la sala stampa, accusandoli di averlo preso di mira durante Sanremo 2023. Dopo la delusione di quattro anni fa, quando Mahmood l’ha battuto sul podio, Ultimo è tornato in gara con la canzone “Alba”. Quest’anno, però, è arrivato quarto: sebbene tutti lo davano come possibile vincitore, a penalizzarlo è stato il giudizio dei giornalisti. Basta guardare quello che è successo durante la conferenza ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante Domenica In,ha dovuto gestire un momento di rabbia diche, ancora una volta, si è scagliato contro i giornalisti.è una conduttrice esperta ed è abituata a gestire gli imprevisti: certo che l’ennesimo sfogo diè stato davvero inaspettato. Ospite a Domenica In, il cantante romano si è scagliato nuovamente contro la sala stampa, accusandoli di averlo preso di mira durante Sanremo 2023. Dopo la delusione di quattro anni fa, quando Mahmood l’ha battuto sul podio,è tornato in gara con la canzone “Alba”. Quest’anno, però, è arrivato quarto: sebbene tutti lo davano come possibile vincitore, a penalizzarlo è stato il giudizio dei giornalisti. Basta guardare quello che è successo durante la conferenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tonyjayfish : Cosi tanto zoom x diventa 'instabile', se si corre con decisione di avampiede volano, nei lenti rullando il rocker… - Aio_Ben : RT @leftsnoopy: @ultimora_pol Volano stracci ormai,volavano fin sall'inizio su questo sgovernaccio raffazzonato,hanno tentato di nasconderl… - leftsnoopy : @ultimora_pol Volano stracci ormai,volavano fin sall'inizio su questo sgovernaccio raffazzonato,hanno tentato di na… - ZZETA99200634 : COME VOLEVASI DIMOSTRARE!! CHE QUESTO CESSO DI UE FOSSE CORROTTA SINO AL MIDOLLO SI IMMAGINAVA, E SOLO PER I COGLI… - lacittanews : Uomini e Donne, l’ultimo colpo di scena cambia le carte in tavola: Maria De Filippi non gliela fa passare liscia, n… -