Ultime Notizie – Usa-Russia, Duma approva sospensione Start (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, ha approvato oggi la legge per la sospensione della partecipazione della Russia al Nuovo Trattato per la riduzione delle armi strategiche (Start), il giorno dopo che Vladimir Putin ha annunciato la decisione ed ha inviato il progetto al Parlamento. Nel testo, approvato all'unanimità, si accusano gli Stati Uniti di aver portato "deliberatamente" al fallimento del trattato per "non rispettare gli obblighi" a cui sarebbero tenuti. Intanto, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che la reazione dei Paesi occidentali alla decisione di Mosca "non è motivo di speranza per alcun tipo di disponibilità al dialogo o negoziati". La Russia sarà pronta a tornare al Nuovo Start non appena vedrà da ...

