Ultime Notizie – Usa, giro di vite di Biden sui migranti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) giro di vite dell’amministrazione Biden sui migranti, che propone una misura che non permetterà di chiedere asilo a chi entra negli Stati Uniti attraversando il confine irregolarmente. La misura annunciata intende sospendere quindi temporaneamente, per due anni dal prossimo maggio, la legge sull’immigrazione Usa che prevede che si possa chiedere asilo a prescindere dal modo in cui si è entrati nel Paese. In questo modo l’amministrazione Biden, pressata dalle accuse e gli attacchi dei repubblicani che la considerano troppo debole sull’immigrazione, spera di poter facilitare i rimpatri immediati dei migranti che, una volta entrati, chiedono la protezione d’asilo e ridurre quindi l’enorme numero di richieste che i tribunali per l’immigrazione devono smaltire. L’intenzione è di fare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023)didell’amministrazionesui, che propone una misura che non permetterà di chiedere asilo a chi entra negli Stati Uniti attraversando il confine irregolarmente. La misura annunciata intende sospendere quindi temporaneamente, per due anni dal prossimo maggio, la legge sull’immigrazione Usa che prevede che si possa chiedere asilo a prescindere dal modo in cui si è entrati nel Paese. In questo modo l’amministrazione, pressata dalle accuse e gli attacchi dei repubblicani che la considerano troppo debole sull’immigrazione, spera di poter facilitare i rimpatri immediati deiche, una volta entrati, chiedono la protezione d’asilo e ridurre quindi l’enorme numero di richieste che i tribunali per l’immigrazione devono smaltire. L’intenzione è di fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Il premier italiano Giorgia #Meloni nel suo viaggio in #Ucraina ha ribadito il pieno appoggio a #Kiev: 'L'Italia no… - gabrielregino : Cnn: «La Russia ha testato un missile balistico mentre Biden era a Kiev» | Le ultime notizie sulla guerra, in diret… - RedazioneDedalo : Caltagirone (CT) - Stanziati 150mila euro per la messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport… - Eib63 : RT @sole24ore: @sole24ore Per saperne di più: - umbriajournal_ : Benedetta Battistelli eletta sindaco di Assisi, consiglio comunale ragazzi -