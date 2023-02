Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Da Zelensky rabbia impotente contro Berlusconi” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “In un altro impeto di rabbia impotente, l’abitante del bunker ha attaccato Berlusconi, che aveva ricordato al regime di Kiev il Donbass”. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca così su Telegram Volodymyr Zelensky per le dure critiche rivolte dal presidente ucraino a Silvio Berlusconi. La portavoce russa – dopo aver affermato che, contrariamente a quanto detto da Zelensky, l’ex premier italiano ha vissuto da bambino i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale – aggiunge: “Così Zelensky ha confrontato il suo regime con quello fascista e l’operazione militare speciale con l’azione degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli è scappata la verità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “In un altro impeto di, l’abitante del bunker ha attaccato, che aveva ricordato al regime di Kiev il Donbass”. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca così su Telegram Volodymyrper le dure critiche rivolte dal presidente ucraino a Silvio. La portavoce russa – dopo aver affermato che, contrariamente a quanto detto da, l’ex premier italiano ha vissuto da bambino i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale – aggiunge: “Cosìha confrontato il suo regime con quello fascista e l’operazione militare speciale con l’azione degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli è scappata la verità”. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

