Ultime Notizie – Ucraina, caso Zelensky contro Berlusconi agita maggioranza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'ordine di scuderia arrivato da Arcore sul caso Zelensky è abbassare i toni, non alimentare nuove polemiche su un tema delicato, che coinvolge in pieno il governo italiano. Silvio Berlusconi, raccontano, preferisce stare in silenzio. Al suo posto, questa è linea, parlano i suoi fedelissimi, come il capogruppo Alessandro Cattaneo e il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago che oggi sono andati in tv a ribadire che Forza Italia con i fatti ha sempre dimostrato il suo sostegno a Kiev, a cominciare dal voto favorevole all'invio di armi, anche nell'ultimo decreto, il sesto in ordine di tempo. Ieri sera si parlava di una nota di replica del Cav alla 'stoccata' del presidente ucraino, poi annullata. E la scelta di non rispondere è rimasta anche oggi. Nessun commento ufficiale da parte dell'ex premier, nessun post su social, ...

