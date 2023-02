Ultime Notizie – Tim Burton e Monica Bellucci stanno insieme secondo Paris Match (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paris Match ha pubblicato una foto del regista e dell’attrice insieme, a passeggio, per le strade di Parigi Tim Burton e Monica Bellucci sono una coppia secondo Paris Match. Il regista e l’attrice sono stati fotografati insieme, a passeggio, per le strade di Parigi e per la rivista francese stanno insieme. Si sono incrociati brevemente sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006, ma è stato solo 16 anni dopo, nel backstage di un altro festival, che i due si sarebbero avvicinati. Lei era single da quando aveva rotto con l’artista Nicolas Lefebvre nel 2019. Dal 2014 era separato dalla madre dei suoi figli, Helena Bonham Carter. À la une de cette semaine ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha pubblicato una foto del regista e dell’attrice, a passeggio, per le strade di Parigi Timsono una coppia. Il regista e l’attrice sono stati fotografati, a passeggio, per le strade di Parigi e per la rivista francese. Si sono incrociati brevemente sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006, ma è stato solo 16 anni dopo, nel backstage di un altro festival, che i due si sarebbero avvicinati. Lei era single da quando aveva rotto con l’artista Nicolas Lefebvre nel 2019. Dal 2014 era separato dalla madre dei suoi figli, Helena Bonham Carter. À la une de cette semaine ...

