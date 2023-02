Ultime Notizie – “Super batteri peggio del Covid, ogni anno 5 milioni di morti” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I Super batteri sono peggio del Covid. “ogni anno, nel mondo, le infezioni dovute a batteri resistenti agli antibiotici uccidono più della Tbc e dell’Aids messi insieme. Si stima che, nel mondo, i morti per batteri resistenti siano cinque milioni l’anno, ed è una crescita inarrestabile. Se andiamo avanti così, per alcuni microrganismi presto non ci saranno più armi a disposizione”. Lo ricorda, sulle pagine del settimanale ‘Panorama’, Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena e coordinatore del Mad – Lab (Monoclonal Antibody Discovery) di Fondazione Toscana Life Sciences. La resistenza batterica dovrebbe farci molta paura, secondo l’esperto. Per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Isonodel. “, nel mondo, le infezioni dovute aresistenti agli antibiotici uccidono più della Tbc e dell’Aids messi insieme. Si stima che, nel mondo, iperresistenti siano cinquel’, ed è una crescita inarrestabile. Se andiamo avanti così, per alcuni microrganismi presto non ci sarpiù armi a disposizione”. Lo ricorda, sulle pagine del settimanale ‘Panorama’, Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena e coordinatore del Mad – Lab (Monoclonal Antibody Discovery) di Fondazione Toscana Life Sciences. La resistenzaca dovrebbe farci molta paura, secondo l’esperto. Per ...

