Ultime Notizie – Stellantis premia i dipendenti, bonus di quasi 2mila euro ciascuno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Stellantis quest’anno distribuirà un ammontare record di oltre 2 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo come riconoscimento del loro contributo ai risultati finanziari del 2022 e ai traguardi raggiunti dall’Azienda sia a livello globale che locale. Lo annuncia una nota del gruppo. Il bonus ammonta a un valore medio complessivo di 1879 euro, legato alla retribuzione contrattuale di riferimento, a cui è applicato il Contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) e verrà ricevuto in due tranche, a febbraio e aprile. “La cifra complessiva comprende il bonus legato agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti previsti nel 2022 dal Contratto collettivo di lavoro 2019- 2022 applicato in Italia, scaduto il 31 dicembre scorso, e il riconoscimento straordinario (complessivamente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023)quest’anno distribuirà un ammontare record di oltre 2 miliardi diaidi tutto il mondo come riconoscimento del loro contributo ai risultati finanziari del 2022 e ai traguardi raggiunti dall’Azienda sia a livello globale che locale. Lo annuncia una nota del gruppo. Ilammonta a un valore medio complessivo di 1879, legato alla retribuzione contrattuale di riferimento, a cui è applicato il Contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) e verrà ricevuto in due tranche, a febbraio e aprile. “La cifra complessiva comprende illegato agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti previsti nel 2022 dal Contratto collettivo di lavoro 2019- 2022 applicato in Italia, scaduto il 31 dicembre scorso, e il riconoscimento straordinario (complessivamente ...

