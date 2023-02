Ultime Notizie – Sanremo 2024, Amadeus da Fiorello gioca su spoiler: “Festival si farà all’Ariston” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’anticipazione promessa da Amadeus a Fiorello per Sanremo 2024 era una burla. “Il Festival di Sanremo si farà e vi posso già dire che si farà al Teatro Ariston. Saranno cinque serate e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica. E vi anticipo che nella serata finale darò il nome della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024”, ha detto il direttore artistico e conduttore del Festival, già incaricato anche per l’edizione 2024, nel video trasmesso durante ‘Viva Rai2’ e registrato nei camerini dei ‘Soliti Ignoti’. Dopo il video Fiorello e Fabrizio Biggio si sono collegati in videochiamata con Amadeus, ancora nel letto e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’anticipazione promessa daperera una burla. “Ildisie vi posso già dire che sial Teatro Ariston. Saranno cinque serate e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica. E vi anticipo che nella serata finale darò il nome della canzone vincitrice deldi”, ha detto il direttore artistico e conduttore del, già incaricato anche per l’edizione, nel video trasmesso durante ‘Viva Rai2’ e registrato nei camerini dei ‘Soliti Ignoti’. Dopo il videoe Fabrizio Biggio si sono collegati in videochiamata con, ancora nel letto e ...

