Ultime Notizie – Russia-Cina, Lavrov incontra Wang Yi: "Pronti a difendere interessi reciproci" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mosca e Pechino sono pronte a "difendere gli interessi reciproci" sulla scena internazionale. E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nell'incontro con il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, che continua la sua missione a Mosca. "Le nostre relazioni si stanno sviluppando in modo costante e dinamico e, nonostante l'elevata turbolenza sulla scena mondiale, dimostriamo solidarietà e disponibilità a difendere gli interessi reciproci sulla base del rispetto del diritto internazionale e del ruolo centrale delle Nazioni Unite", ha affermato Lavrov, secondo quanto riferisce Ria Novosti. "Nonostante la volatilità della situazione internazionale, Cina e Russia mantengono sempre ...

