Ultime Notizie Roma del 22-02-2023 ore 20:10 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale per trovare sulle nostre frequenze appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione andiamo su in Ucraina e nel primo piano il giorno dopo il discorso di Putin e la visita di Giorgia Meloni a chi è che la Duma e si venera la legge per la sospensione del trattato New Start tu la limitazione delle armi nucleari presentata ieri sera dal numero 1 di il Cremlino ha fatto sapere che continuerà a rispettare i limiti Finché il Trattato sarà in vigore e di essere comunque disposto a rivedere la sua decisione qualora Washington dimostrasse la volontà politica di una di escalation biden che ribadisce che l'occidente non voleva attaccare la Russia è che è stata Mosca commettere crimini contro l'umanità Senza vergogna così presidente russo medvedev rilancia e dice se gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia Allora abbiamo il diritto di ...

